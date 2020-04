4 sucos nutritivos para aumentar a imunidade

Em tempos de Coronavírus, manter a imunidade alta está na ordem do dia. Temos falado bastante do trio de ouro para manter as defesas do organismo em alta: ter uma alimentação saudável, praticar atividade física moderada e dormir bem. Mas existem nutrientes e alimentos que podem colaboram para o nosso sistema imune.

A nutricionista Daniela Cyrulin, de São Paulo, desenvolveu algumas receitas pró-imunidade para você incluir no dia a dia.

Suco Laranja

½ cenoura sem casca

suco de 1 laranja

suco de 1 limão

1 maçã com casca

150 ml de água de coco

Bata bem no liquidificador e beba em seguida.

Esse suco tem o betacaroteno da cenoura, a vitamina C da laranja e do limão além da quercetina da casca da maçã. Todos auxiliam a imunidade.

Suco Verde

1 tomate sem pele e sem sementes

1 pedaço de talo de salsão

1 folha de couve bem lavada

200 ml de água de coco

Bata bem no liquidificador e beba em seguida.

Rico em Vitaminas A e C, magnésio, potássio e ferro.

Suco Vermelho

1 beterraba pequena sem casca

½ cenoura sem casca

1 rodela de gengibre sem casca

1 colher de café de cúrcuma

200 ml de água de coco

Bata bem no liquidificador e beba em seguida.

Gengibre e cúrcuma são antiinflamatórios e antioxidantes. A beterraba e a cenoura, ricos em vitaminas A, E e C.

Smoothie de Mamão

1 copo de iogurte natural

1 fatia de mamão

1/2 colher de café de canela

1 fio de mel

Bata bem no liquidificador e beba em seguida.

O mamão é rico em vitamina C e betacaroteno. A canela é uma especiaria que auxilia no equilíbrio do açúcar no sangue e estimula o sistema de defesa. O mel e o iogurte são probióticos que auxiliam no equilíbrio intestinal — o intestino é o grande responsável pela nossa imunidade.

