As startups que estão com vagas de empregos abertas para contratar mais de 155 profissionais

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) afirma que a pandemia pode dobrar o número de desempregados no Brasil. Contudo, mesmo diante das negativas estimativas, há empresas que estão na contramão e continuam contratando. Há, ao menos, seis startups que estão com vagas de empregos abertas para contratar mais de 155 profissionais.

Vitta

A Vitta está com 40 vagas abertas para as seguintes áreas: Médico da família, Analista de Experiência do Paciente, Desenvolvedor FrontEnd Pleno (SP), Desenvolvedor FrontEnd Pl/Sr, Enfermeiro(a) – Equipe de Saúde, Estágio em Estudo de Mercado, Estágio em Inside Sales e Member Inbound Analyst. As oportunidades são para trabalhar de forma remota em regime de contratação CLT.

Mycon

O Mycon está mais de 50 vagas abertas para diversos setores, entre eles áreas como: Customer Success, SDR / Inside Sales, Especialista em A.I., Full Stack Developer, Full Mobile Developer, Especialista em ChatBot, Assistente ADM e RH Pleno.

Grupo Nexxera

O Grupo Nexxera está 4 vagas abertas para Analista de Crédito, Analista de Estruturação (Produtos Financeiros), Analista de MKT e Angular Front-End Developer. Pessoas com Deficiência (PCD) também podem enviar seu currículo para o banco de dados.

Tembici

Tembici está com mais de 30 vagas na área de tecnologia, logística, analista de atendimento e outros.

Provi

A Provi, plataforma que simplifica o crédito estudantil, busca um Analista de Qualidade. Seu dia a dia será focado em criar procedimentos de teste, introduzir e sustentar uma cultura de qualidade e tornar melhor a vida de milhares de usuários. Você vai trabalhar próximo de POs, designers, devs e business.

Além disso, vai participar de uma cultura Agile, participando das dailies, plannings e retros. Se quiser conhecer mais sobre a Provi e seu processo seletivo, mande um email para [email protected]

EF English Live

A EF English Live está com mais de 30 vagas abertas para contratação na equipe de Vendas e Pós-Vendas. Todo o processo seletivo, incluindo testes, dinâmicas e processo seletivo será realizado de forma remota. Por se tratar de uma escola online, a empresa já utilizava os recursos digitais durante suas seleções, mas o uso da tecnologia foi intensificado com a pandemia do coronavírus. Todo treinamento e integração inicial também será feito de forma digital.

