OVNIs: EUA divulgam vídeos assustadores que mostram 'fenômenos aéreos não identificados'

Os EUA divulgaram, nesta segunda-feira (27), vídeos assustadores que mostram 'fenômenos aéreos não identificados’.

De acordo com a Agência Reuters, as imagens foram compartilhadas oficialmente pelo Pentágono, sede do Departamento de Defesa.

Os arquivos impressionantes, que mostram OVNIs, foram capturados por aviões americanos em vários momentos.

Com isso, é confirmado a autenticidade dos vídeos, que já circulam há anos pelas redes sociais. Confira as imagens:

The Pentagon released videos showing ‘unidentified aerial phenomena,’ confirming the authenticity of the clips, which have been circulating online for years pic.twitter.com/ldrH3FktNZ

— Reuters (@Reuters) April 28, 2020