Os signos do zodíaco que podem ver um ex ou pretendente do passado voltar em maio

Maio está prestes a começar e alguns signos do zodíaco podem ver amores ou pretendetes do passado voltar para as suas vidas de alguma forma.

Confira quais são:

Leão

Mudanças em seu emocional e percepção podem fazer uma chama do passado reascender, mudando a forma como você enxerga alguém próximo e fazendo com que novas possibilidades comecem a ser exploradas. Após 22 de maio, as decisões e portas para o amor se abrem de forma mais positiva.

Capricórnio

Um interesse amoroso, cuja relação chegou a ser consumada ou não, pode voltar a entrar em sua vida. As circunstâncias podem levar ao reencontro de alguma forma, quando uma química forte será sentida e a conexão antiga pode evoluir aos poucos. A decisão ou nova oportunidade será dada por você.

Aquário

Em maio, a vida amorosa do aquariano pode ficar agitada que o normal, trazendo sentimentos e decisões à tona. Um amor ou pretendente do passado pode voltar a entrar em contato, possivelmente para tentar uma segunda chance. Uma decisão deverá ser tomada e é melhor realiza-la antes de 22 de maio.