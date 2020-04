Os signos do zodíaco que cortam contato, mas ainda sabem a vida toda do ex

Alguns signos do zodíaco tendem a cortar o contato quando um relacionamento amoroso chega ao fim. No entanto, o que poucos sabem é que eles ainda continuam bastante interessados na vida do ex.

Confira quais são:

Áries

O ariano ama intensamente e quando lida com um término prefere interromper o contato para cortar o mal pela raiz e evitar continuar “perseguindo” a outra pessoa. No entanto, após dar um tempo para pensar nas coisas com calma, ele irá procurar saber como o outro seguiu a sua vida e confirmará as informações como quem não quer nada com amigos em comum.

Câncer

A intensidade emocional do canceriano o fará levar o término a sério e cortar relações. No entanto, alguns sofrem e também investigam a vida do outro de portas fechadas, não contando a ninguém. Este signo pode até voltar a retomar contato quando seu momento emocional passar, mas ele já saberá muito do que aconteceu neste meio tempo.

Virgem

O virginiano pode demorar em cortar as relações, mas costuma fazê-lo de forma definitiva. No entanto, ele tenderá a analisar tudo o que deu errado no relacionamento, podendo se manter apegado ainda ao outro e dando um jeito de saber sobre a sua vida. Em busca de “conclusões”, este signo pode acabar demorando ainda mais para curar seu coração.

Peixes

Por vezes, o pisciano decide superar o término solitariamente e deixando de manter contato não só com o ex, mas também com as pessoas que estavam envolvidas nesta relação indiretamente. No entanto, ele não apaga os outros da sua vida com facilidade e sempre manterá uma ponte que o leve a ouvir notícias sobre a vida do ex, seja abertamente ou sem que ninguém saiba.