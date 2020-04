Novo golpe que circula pelo WhatsApp promete diamantes gratuitos no game Free Fire

Um novo golpe, que circula pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, promete diamantes gratuitos no game Garena Free Fire.

Como revelado pela Kaspersky, a falsa mensagem afirma que, durante o período de isolamento social, a empresa desenvolvedora do jogo está dando mil diamantes e passes gratuitos.

"Caso clique, a vítima é direcionada para uma página fraudulenta que pede para o jogador responder a três perguntas sobre o jogo. Em cada resposta, uma nova janela é aberta -é onde o golpe se concretiza", explicou.

Como revelado, no fim, o golpe pede para a vítima compartilhar a “promoção” com dez contatos via WhatsApp, para continuar fazendo novas vítimas.

