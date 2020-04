Desta maneira você pode utilizar o novo recurso liberado pelo WhatsApp para Android e iOS

Com uma nova atualização do WhatsApp, liberada para os sistemas Android e iOS, as chamadas em grupo (de voz e vídeo) permitem agora até oito participantes. Confira como:

Ligação de vídeo

Como revelado pelo blog da plataforma, para fazer uma ligação de vídeo em grupo é necessário seguir as seguintes etapas:

Certifique-se de que você e seus contatos tenham uma conexão à internet estável e com sinal forte ao fazer ou receber chamadas em grupo. A qualidade será determinada pela conexão mais fraca à internet.

Fazer uma ligação de vídeo a partir da aba Ligações:

Em todos os casos, é necessário que todos os participantes tenham a versão mais recente do WhatsApp.

Não é possível remover um contato durante uma ligação de voz ou vídeo em grupo. O contato precisa desligar para ser desconectado da ligação.

The same privacy you expect from a face-to-face conversation (remember them?) now with up to 8 people. End-to-end encrypted. Update your WhatsApp to try it out. pic.twitter.com/xZUX60mysD

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 28, 2020