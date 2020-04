Foi confirmado, nesta segunda-feira (27), uma atualização nas datas de lançamento de The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima.

Conforme revelado pela Sony, as modificações nas datas ocorrem em virtude da pandemia de coronavírus (COVID-19).

The Last of Us Part II chegará para PlayStation 4 (PS4) em 19 de junho e Ghost of Tsushima em 17 de julho. Confira o comunicado:

"Conforme as equipes da Sony Interactive Entertainment e da Worldwide Studios chegam a marcos específicos do processo de desenvolvimento em um mundo transformado pela COVID-19, somos forçados a nos adaptar às mudanças do ambiente. Em meio às interrupções ao nosso estilo de trabalho, queríamos queremos atualizar os gamers PlayStation que estão ansiosos para saber mais sobre os próximos títulos exclusivos para PlayStation 4.

Começamos a observar uma melhora no cenário global de distribuição, e estou feliz em informar que The Last of Us Part II chegará para PS4 em 19 de junho e Ghost of Tsushima em 17 de julho.

Gostaria de de parabenizar e agradecer pessoalmente as equipes da Naughty Dog e da Sucker Punch Productions por suas conquistas, pois sabemos que não é fácil chegar na reta final nas circunstâncias atuais. Ambas as equipes trabalharam duro para entregar experiências de alto nível, e mal podemos esperar para saber suas impressões quando elas chegarem em alguns meses. Por fim, agradeço à Comunidade PlayStation por sua paciência e constante apoio".

Com informações da Sony

