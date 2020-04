WhatsApp libera nova atualização para os usuários do app

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta segunda-feira (27), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

Como algumas novidades, a versão 2.20.50 está disponível para sistema operacional iOS (saiba como atualizar neste link).

Agora as ligações de voz ou de vídeo podem ter até 8 participantes. “É necessário que todos os participantes tenham a versão mais recente do WhatsApp”, detalhou o app.

O upgrade também liberou melhorias no design para o iOS 13 que incluem uma atualização no menu de ação das mensagens.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update também será liberado para o sistema Android, em breve.

The WhatsApp for Android web release allows now 8 participants in group calls! 🤩 https://t.co/ahgzhoEe2h

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 27, 2020