WhatsApp libera atualização beta para Android e revela novos recursos

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta semana uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.139.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update liberou alguns novos recursos para os usuários da plataforma.

Como já revelado, o Facebook vai lançar a função ‘Messenger Rooms’, para competir diretamente com o app de reuniões Zoom.

Today, we shared a new way to feel directly connected with someone over video — and announced new product updates across @messenger @facebookapp @instagram @whatsapp @facebookgaming and @portalfacebook (🧵) pic.twitter.com/EeVoJMysC6

— Facebook (@Facebook) April 24, 2020