Vídeo mostra a forma correta de descascar cenouras e se torna viral nas redes sociais

Recentemente, o vídeo de um homem que afirma que estamos usando o descascador de legumes errado se tornou viral nas redes sociais.

As imagens divulgadas no Reddit pelo protagonista Tim, de 51 anos, mostram que o utensilio corta para as duas direções – e realmente parece mais divertido tirar as cascas de uma cenoura desta forma.

De acordo com o Daily Star, o homem ficou muito feliz com a repercussão do vídeo e "não podia acreditar”, pois não achou que “as pessoas ficassem tão interessadas”.

O truque que ele mostra para descascar cenouras é simples: após cortar, em vez de começar da ponta novamente, você apenas reclina a lamina no vegetal “voltando para cima”. Confira: