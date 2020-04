Vai um docinho aí? Doce de leite no micro-ondas com apenas dois ingredientes

Quando bate a vontade de comer doce nem sempre temos um bolo pronto ou um doce realmente gostoso na geladeira. Por isso, é sempre bom ter em mente uma receita simples e fácil de fazer, como é o caso do doce de leite no micro-ondas com apenas dois ingredientes. Confira!

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

1/2 caixinha de creme de leite (adicione aos poucos)

Confira o modo de preparo no vídeo