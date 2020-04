Suco de mirtilo e aveia para fortalecer o sistema imunológico

Se o seu objetivo é manter as suas defesas altas, é melhor começar a comer mirtilos. Essas frutinhas são ricas em vitaminas A, B, C, E e K — que, juntas, estabilizam os anticorpos e combatem as infecções.

Ingredientes

100 gramas de mirtilos

1 colher (sopa) de aveia

1 xícara (chá) de leite

1 pitada de canela (opcional)

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.

Fonte: Nueva Mujer