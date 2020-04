Renove o aparelho de jantar e o faqueiro para dar um 'up' na mesa

Há quanto tempo você não troca o aparelho de jantar e o faqueiro da sua casa? Sem poder frequentar restaurantes, por causa da quarentena, vale a pena investir em utensílios para valorizar a hora do jantar (ou do almoço). Selecionamos 5 conjuntos que são puro charme e vão dar um 'up' na mesa de refeições. Confira:

1. Aparelho de Jantar e Chá 20 Peças



Feito em cerâmica em cores vivas, esse conjunto se destaca assim que você o coloca à mesa. São 20 peças que incluem prato raso com 26 cm de diâmetro, prato fundo com 23 cm e prato de sobremesa de 20 cm. Acompanha xícara de chá com pires. Compre a partir de R$ 279,90.

2. Serviço de Jantar e Chá 30 peças em Porcelana

Na cor branca, fabricado em porcelana com qualidade Schmidt, é um conjunto que serve até seis pessoas simultaneamente. Tem o formato octogonal em prisma e pode ir à lava-louça. Compre a partir R$ 427,90.

3. Conjunto com 6 Pratos Fundos

Em cor e formato minimalista, este conjunto chama atenção assim que é colocado à mesa. A limpeza das peças é fácil e prática. Pode ser utilizado em micro-ondas e lava-louças. Além disso, é feito com a tecnologia de stoneware em que o material é forjado em 1.200 graus, o que proporciona mais durabilidade. Compre a partir de R$ 209,33.

4. Aparelho de Jantar e Chá 30 Peças Multicolorido



Esse conjunto é para quem gosta de modelos multicoloridos. Casa grupo de prato, raso, fundo e sobremesa, tem uma cor diferente que fica elegante e divertida à mesa. Feito em cerâmica pela Oxford. Compre a partir de R$ 269,90.

5. Faqueiro Aço Inox 76 Peças



E já que você viu vários modelos de louças e conjuntos de jantar (e almoço, claro) porque não renovar também os talheres? Esse faqueiro contém peças para servir simultaneamente todos os lugares à mesa e é feito de aço inoxidável pela Tramontina. Compre a partir de R$ 301,45.