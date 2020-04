Quarentena: Universidade Cruzeiro do Sul libera mais de 50 cursos online gratuitos

A Universidade Cruzeiro do Sul liberou mais de 50 cursos online gratuitos para fazer durante a quarentena. Os cursos contam com videoaulas, material de apoio e são desenvolvidos por seus professores.

Alguns dos cursos encontrados são: Fotografia de Retrato, Animação Digital, Analytics e Ambientes Virtuais na Educação, curso Preparatório OAB, Book e Newborn, Design Thinking, Empreendedorismo, Fator Humano nas Organizações, Gestão por Processos, Liderança, Jogos para Dispositivos Móveis, Telejornalismo e Nutrição Ideal para o Exercício.

Para se inscrever em um dos cursos, basta entrar no site da universidade.“Disseminar informação e conhecimento com as pessoas nesse momento tão delicado de incertezas, será essencial para reduzir os impactos quando tudo voltar ao normal”, disse o professor Carlos Fernando de Araújo Júnior, pró-reitor de educação a distância da Cruzeiro do Sul Virtual.