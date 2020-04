Os vestidos de noiva da realeza mais icônicos (e caros) da história

Um casamento real é um momento histórico. Por isso, as princesas investem muito tempo e dinheiro para escolher o vestido de noiva. Muitas das escolhas viram tendências de moda. Por isso, se você deseja alguma inspiração para o dia do seu casamento, aqui estão vestidos de noiva da realeza mais ícones (e caros) da história.

Vestido de noiva da Lady Gabriella Windsor

Lady Gabriella Windsor se casou com Thomas Kingston em maio de 2019 e ela tinha, ao menos, 4 vestidos de noiva para suas celebrações de fim de semana.

.

Vestido de noiva da princesa Diana

Projetado por David e Elizabeth Emanuel, o vestido foi icônico, chamativo e repleto de babados.

.

Vestido de noiva da princesa Eugenie

O vestido foi desenhado pelos estilistas britânicos Peter Pilotto e Christopher De Vos e contava um decote em V profundo com um desenho fora do ombro e o tecido contava vários símbolos que eram significativos para a princesa.

.

Vestido de noiva de Meghan Markle

Markle escolheu por um vestido justo com mangas e mangas curtas véu. O designer comentou que desejava “criar uma peça atemporal que enfatizasse os códigos icônicos da Givenchy ao longo de sua história, além de transmitir modernidade através de linhas elegantes e cortes nítidos. Por outro lado, a delicada beleza floral do véu era uma visão que Meghan e eu compartilhamos, um gesto especial abraçando a flora da comunidade, ascendendo a circunferência do tule de seda".

.

Vestido de casamento da princesa Elizabeth

O vestido foi criado pelo britânico Sir Norman Hartnell com o objetivo de ser "o vestido mais bonito" que ele já havia feito. Elizabeth usou o vestido de seda marfim decorada com cristais e 10.000 pérolas de sementes.

.

Vestido de casamento de Kate Middleton

A duquesa de Cambridge queria um vestido com tradição e ele foi desenhado por Sarah Burton para Alexander McQueen. O resultado foi um vestido que apresentava uma cintura cortada e mangas de renda.

.