Os signos do zodíaco que não forçam a simpatia

Alguns signos do zodíaco não se preocupam muito com o que as outras pessoas pensam e tendem a não forçar sua simpatia ou parecer legal se não se sentem dessa forma.

Confira quais são:

Áries

O ariano não se preocupa em ocultar seu descontentamento e sua personalidade forte poucas vezes o deixa disfarçar suas emoções. Se uma presença o incomoda tende a ficar alerta, podendo mostrar seu lado mais sério e quem o conhece sentirá que algo que está diferente. Se ele não está com o melhor humor, as pessoas a sua volta irão perceber e devem tomar até certo cuidado para não provocar brigas.

Escorpião

O escorpião transmite o que ele quer que os outros vejam. No entanto, quando não se sente bem dificilmente irá esconder e tentar se fazer de simpático, afinal, ele não pode ignorar a inquietação que suas emoções produzem. Pode ser direto e não fazer muitas tentativas para se aproximar de pessoas que causam desconfiança.

Capricórnio

O capricorniano tende a tatear o terreno e fica um pouco defensivo quando se sente desconfiado, o que o impede de forçar simpatia. Ao sentir desconfortável, ele pode parecer indiferente ou até confrontar o que não está de acordo, sem se preocupar em “agradar” ninguém, agindo de forma mais prática e fria para esclarecer as coisas.