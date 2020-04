Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco na última semana de abril

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Momento ideal iniciar um projeto ou pensar em novas direções na carreira. Este é um momento de abundância na vida e no crescimento; não discuta no trabalho e lembre-se de você não está sempre certo.

Em termos econômicos, é preciso melhorar sua administração da renda. Além disso, um amor muito sincero se consolida e pode ser do signo de Leão ou Capricórnio; portanto, tente estar a disposição para amar.

Você pode receber dinheiro extra. Seus números são 06 e 55. Seu dia de mais sorte é a quarta. Não tenta ostentar e prefira levar sua vida da maneira mais simples.

Touro

Questões legais ou problemas são resolvidos a seu favor. Este é um bom momento e é importante se conectar a sua intuição para receber respostas.

Alguém do signo de Aquário o ajudará no trabalho. Um convite ou oportunidade pode ajudá-lo a crescer economicamente. Não negligencie os laços familiares para não se arrepender. No amor, você permanecerá estável.

Não pare de estudar, lembre-se que saber mais sempre vale a pena. Seus números da sorte são 12 e 99. Você deve ficar longe de todas as pessoas que apenas o procuram por interesse.

Gêmeos

É hora de amadurecer e deixar de lado o que o machucou. O pior já ficou para trás e é o momento de ter uma transformação positiva.

Você encontrará um amor pelo signo de Libra ou Peixes e pode pensar em levar o relacionamento mais a sério.

Se você está em um triangulo amorosa, é hora pensar com quem ficará e escolher entre os dois amores. Prefira dar preferência a quem demonstra seu amor com gestos reais.

Você terá reuniões de última hora. Seus números da sorte são 06 e 15. É hora de planejar o início de novos projetos.

Câncer

Seu grande desejo de ser alguém na vida e sua busca se destacar antes dos outros deve vir com responsabilidade e consciência. Assuma o controle da sua vida para ser uma pessoa melhor e assumir tudo o que faz.

Tudo o que você faz retornará mais cedo ou mais tarde, sejam ações boas ou ruins, então eu sempre pense bem antes de agir.

Se você souber usar sua energia a seu favor, ela o ajudará a crescer profissionalmente, ou seja, você deve ser esperto e forte para que o que você pensa seja feito. Seus números são 13 e 29.

Leão

Você pode passar por uma explosão de sentimentos. Por isso, tente medir suas palavras e negociar, especialmente no trabalho para não se machucar.

É um momento de revelação em sua vida, mas não se deixe influenciar por pessoas que só querem tirar proveito do seu talento. É hora de deixar esse amor ou amigo que possuem apenas interesse no relacionamento.

Preste atenção às coincidências que ocorrem em sua vida, para que elas o guiem aonde ir e deixem pistas de como conseguir o que você tanto deseja.

Nesta semana, você realiza procedimentos ou pagamentos atrasados. Cuidado com os problemas no trabalho e tente não discutir sem razão. Seus números são 27 e 66. Use mais vermelho.

Virgem

Nem tudo na vida é material e o mais importante é o espiritual, para que você possa ter uma base sólida. Lembre-se que sua força é o que fica quando tudo entra em colapso.

Momento de metamorfose para realmente valorizar tudo o que o faz feliz. Tente sempre estar muito ciente do que você fará para ter sucesso.

Nesta semana, você deve controlar sua personalidade e humor. O que as pessoas dizem sobre você o afeta, então relaxe e não leve tudo tão a sério.

Não evite mais o amor e não deixe de dar uma chance ao parceiro. Seus números serão 04 e 29. Tente usar mais a cor laranja para atrair sorte.

Libra

O erro em si não existe, existe apenas experiência. Por isso, tenha aceitação, mas também não deixe de agir para ir atrás do sucesso ainda mais preparado.

Esta é uma fase para aprender a resolver todos os problemas de forma mais positiva e sem tanto medo.

Você deve deixar para trás o que o magoou no passado, especialmente amores que apenas sugaram sua energia positiva. Você resolve com êxito uma questão legal ou problema pendente.

Você deve colocar cada pessoa em seu lugar e não se envolver em nenhum tipo de fofoca, menos ainda no trabalho. Nesta semana, você cumpre muitos afazeres. Seus números da sorte são 00 e 17 e sua cor é o branco.

Escorpião

Domínio e adaptação o ajudarão a realizar qualquer tarefa que tenha em mente, apenas tente ser discreto para não atrair energias negativas e de inveja.

Você deve continuar com seus estudos, que o ajudarão a crescer no local de trabalho. Em questões familiares, lembre-se de que você ajuda muito os outros a resolver seus problemas, apenas tente não tornar sua missão muito complicada por isso.

Um laço com um amor do passado pode retornar. Lembre-se de que todos cometemos erros, por isso é preciso perdoar. Seus números da sorte são 35 e 60 e sua cor é o azul. Nesta semana, você terá muitas ideias para novos projetos; portanto, não desanime e continue a perseverar.

Sagitário

Momento de deixar atrás tudo que o machucou no passado, especialmente amores que o fizeram sofrer. Você deve colocar cada pessoa em seu lugar e não se envolver em nenhum tipo de fofoca, muito menos no local de trabalho.

Você resolverá muito bem qualquer questão legal pendente ou problema. Você terá dias de transformação pessoal e será alguém melhor.

No amor, você sente falta do seu parceiro. Lembre-se de que o amor deve unir; portanto, não fique triste e tente aumentar os laços de conexão com a outra pessoa.

Seja muito atento em questões de saúde. Seus números serão 03 e 50. Você terá uma semana de novos contratos e chegada de dinheiro.

Capricórnio

Você pode executar qualquer tarefa que você tem em mente, apenas tente ser discreto com os outros para não se encher de energias negativas e de inveja. É um bom momento para continuar com seus estudos.

Em assuntos familiares, você pode ter que ajudar todos a resolver seus problemas. Um amor do passado pode surgir novamente e você deve pensar bem, mas sempre lembrando que todos cometem erros.

Se um negócio ou trabalho não lhe for concedido, tente prosseguir com outro projeto. Seus números da sorte são 01 e 29. É hora de mudar em todos os sentidos que deseja, buscando novos rumos nos estudos e no trabalho que o ajudarão a crescer mais financeiramente.

Aquário

Você deve ter cuidado com as decisões que toma e pensar bem no que vai fazer para que mais tarde não tenha contratempos em sua vida pessoal.

No amor, a pessoa com quem você está atualmente deseja um relacionamento sério e pode ser muito compatível. Os solteiros podem conhecer alguém especial de Áries ou Libra que será muito interessante.

Cuidado com as traições no trabalho e tente ser discreto para não se meter nos problemas de outras pessoas. Você faz pagamentos.

Problemas legais podem surgir, mas se resolvem da melhor maneira. Seus números da sorte são 07 e 88. Nesta semana, uma proposta para um novo emprego pode chegar. Você continuará tendo sucesso em tudo, especialmente nos negócios próprios.

Peixes

Você terá dificuldades nos assuntos do trabalho e deve ficar calmo. Seja cauteloso com o que comentar sobre os outros; seu signo é caracterizado por ser sincero, mas deve não opinar sobre a vida alheia se não for perguntado.

Você crescerá economicamente. Seus números são 04 e 39; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Não confie tão fácil e não fale sobre sua vida pessoal para qualquer um.

Você continuará com casos amorosos. Se você estiver em um parceiro, pode pensar em formalizar o relacionamento. É hora de curar seu coração e pedir perdão para uma pessoa que merece. Lembre-se de resolver tudo o que tinha pendente.