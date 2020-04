Os signos que são as melhores sogras do zodíaco

Ter uma boa relação com os sogros pode ser muito legal, mas infelizmente esta não é a realidade de todo mundo.

Confira os signos que são mais propensos em serem as melhores sogras do zodíaco:

Sagitário

As mulheres nascidas sobre este signo são as sogras mais divertidas do zodíaco. Elas costumam ter muita energia e gostam de ter mais alguém para compartilhar momentos alegres, viagens, passeios e a convivência em família.

São ótimas conselheiras, mas também respeitam o espaço dos outros, sabendo quando deve opinar em algo e quando é melhor se manter distante.

Peixes

Amorosas e inspiradoras, as sogras deste signo costumam ser pacientes e construir vínculos importantes com as pessoas que entram na sua vida.

Podem ser muito doces, mas também se preocupam quando enxergam divergências e tentam sempre ajudar de alguma forma. Gostam de contar histórias, são ótimas incentivando e tendem a ser grandes avós.

Aquário

A sogra de aquário costuma ter a mente aberta e é a menos tradicional do zodíaco. Ela acolhe as pessoas sem preconceitos e dá muito valor para a sinceridade.

Pode ser muito divertida, mas também é um grande apoio nos momentos complicados. Para ela o respeito é muito importante e sempre terá sua própria visão das coisas que acontecem. Não se deixa influenciar por fofocas e é muito justa.