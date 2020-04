Os signos mais nerds do zodíaco

Cada signo do zodíaco possui um tipo de inteligência. No entanto, quatro deles são extremamente ligados às atividades intelectuais e podem ser chamados de “nerds”:

Confira se você está na lista:

Gêmeos

O geminiano adora aprender coisas novas, conversar sobre assuntos inteligentes e está sempre em busca de novos conhecimentos. Este signo é do tipo que quando se interessa por uma coisa vai até o fundo para descobrir tudo sobre ela e ainda pode ensinar os outros. Ele também adora se divertir, portanto será do tipo que ama coleções e jogos.

Câncer

Este signo se interessa em adquirir conhecimentos sobre tudo, mas especialmente no que desrespeito a arte, música, escrita e até misticismo. As pessoas deste signo absorvem as coisas com sensibilidade e adoram compartilhar conhecimentos e interesses com os outros. São críticos e muito empenhados em refletir.

Sagitário

O sagitariano é eclético e gosta de aproveitar o conhecimento de todos os âmbitos possíveis. Ele transita por tudo o que acha interessante e absorve as mais diversas informações com rapidez. Amam aprender sobre história, culturas e podem ser ótimos em filosofia.

Capricórnio

Apesar de parecer tradicional, este signo também consegue transitar entre os mais diversos assuntos e aprender sobre tudo. São pessoas que adoram saber sobre o passado e também sobre as últimas inovações. Esse grande interesse de expandir a mente e sua sabedoria pode vir atrelado a um grande amor pela literatura e cinema.