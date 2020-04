Nova 'Promoção Popular no Japão' já começou na PlayStation Store

A ‘Promoção Popular no Japão' já começou na PlayStation Store. A ação de marketing libera descontos de até 50% em jogos.

A novidade, com duração limitada, foi compartilhada pela Sony. Em comunicado nesta semana, a empresa revelou detalhes da ação.

“Economize até 50% em títulos PS4 como Devil May Cry 5, One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Final Fantasy VIII Remastered e mais”, detalhou.

Como revelado, alguns jogos contam com desconto especial e a promoção terminará no dia 8 de maio. Confira a lista completa de games neste link.

Com informações da Sony

