Máscara de café e ovo é ideal para quem precisa lidar com poros abertos

Existem centenas de produtos no mercado para tratar a acne e fechar os poros da pele. No entanto, existem certos remédios caseiros que podem ser igualmente eficazes, mas muito mais baratos. A máscara de café e ovo é uma excelente opção para a pele.

Segundo um estudo do Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido, a cafeína diminui a vasodilatação e tem efeitos imunossupressores, podendo ser benéfica para a pele. A cafeína na pele pode diminuir a irritação e vermelhidão, de acordo com a pesquisa.

Além disso, a clara de ovo tem sido usada desde os tempos antigos para a beleza da pele. Este alimento contém aminoácidos, vitaminas e minerais capazes de regenerar, remover impurezas e hidratar a pele.

Como fazer uma máscara de café e ovo

Ingredientes:

Café moído usado

Uma clara de ovo

Limpador facial

Hidratante

Procedimentos

Quebre um ovo e separe o branco da gema.

Em seguida, mexa delicadamente a clara de ovo em uma tigela e adicione 1/4 de xícara de café moído usado.

Misture suavemente.

Aplique a mistura em seu rosto lentamente.

Evite o contato com os olhos.

Deixe a máscara secar por até 10 minutos.

Retire a máscara com água quando estiver seca.

Enxágue o rosto com um limpador suave e aplique suavemente a pele com uma toalha.

Aplique o hidratante após a lavagem.

Esta máscara também pode transportar duas colheres de sopa de mel, se desejar, pois contém muitos ingredientes nutritivos e ajuda na esfoliação.