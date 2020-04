Como o animal espiritual de cada signo influencia na personalidade

De acordo com a data de nascimento, é possível determina qual animal representa sua personalidade e alguns aspectos espirituais.

Confira a lista:

Macaco (10 de janeiro a 6 de fevereiro)

Sua inteligência vem do seu animal espiritual que é o macaco. Você tem a facilidade de se adaptar ao ambiente e tende a ser muito calculista quando se trata de alcançar o que deseja.

Apele para as características do macaco se quiser encontrar o caminho para evoluir na vida, para sobreviver e se desenvolver ao máximo. Você tem um grande potencial e se destaca aos olhos dos outros.

Coruja (7 de fevereiro a 6 de março)

Você é uma pessoa inteligente, analítica e com muita sabedoria, que está sempre guiando os outros, embora às vezes não perceba isso.

Muitos te acham inofensivo, mas na realidade você pode ser muito perigoso quando fica com raiva. Você procura as batalhas certas e tem a inteligência para saber quando deve atacar ou não.

Onça (7 de março a 3 de abril)

Você é analítico, feroz e tem uma força interior invejável. Além disso, sua a presença ao entrar em qualquer lugar faz de você uma pessoa que gera admiração.

Você tem sempre muitas pessoas admirando o seu jeito de ser: sincero, sem medo de mostrar o que realmente é.

Raposa (4 de abril a 1 de maio)

Você é muito inteligente, uma pessoa que pode lidar com qualquer batalha da maneira mais inteligente. Você não precisa necessariamente gritar, bater ou fazer um show.

Você consegue alcançar tudo aquilo que propõe com uma estratégia impressionante, tendendo a ganhar de qualquer adversário quando coloca isso em mente.

Cobra (2 de maio a 29 de maio)

Não é um animal ruim, pelo contrário. Costumamos associá-lo ao mal, mas na realidade reflete uma grande ambição. É um animal espiritual muito poderoso que as pessoas temem muito.

Sua personalidade é muito forte. Com raiva você é uma das pessoas mais perigosas que existem, que pode perder o controle e acabar machucando os outros.

Golfinho (30 de maio a 26 de junho)

Você é inteligente, amigável e tem uma personalidade que atrai todos aqueles que estão perto, por isso, sempre acaba sendo o centro das atenções, quer você planeje ou não.

Você tem dificuldade em controlar seu lado sexual às vezes, mas isso também torna a sua vida muito divertida.

Girafa (27 de junho a 25 de julho)

Você sempre sabe como encontrar o caminho certo. Seus sonhos são altos e você não tem dúvida de que consegue alcançá-los.

A sua humildade e modéstia acabam atraindo. Seu pensamento vai além do normal e você não se contenta em viver em uma bolha social. As pessoas nunca se cansam de você e te acham interessante.

Elefante (26 de julho a 22 de agosto)

Você tem planos muito concretos, um caminho bem definido e não tem medo de conseguir o que quer. As pessoas percebem sua força mesmo quando você não a mostra e, quando isso se une a sua tranquilidade, acaba apaixonando os outros.

Porco (23 de agosto a 19 de setembro)

Você é inteligente e adaptável. Seu charme ajuda a superar os obstáculos do caminho. Sua personalidade incrível é sua maior armadura, e você não precisa entrar em brigas para provar sua razão.

Pato (20 de setembro a 17 de outubro)

Você tem uma personalidade tranquila que ajuda os outros a encontrar o seu centro. Isso não significa que você não fique bravo ou que apenas gosta de atividades descontraídas.

Existe um lado seu que é difícil de decifrar e muitos se perdem na tentativa de adivinhar seus sentimentos mais profundos.

Leão (18 de outubro a 14 de novembro)

Você é um guerreiro e sua força é invejável. Sua capacidade de sobreviver a todos os obstáculos da vida pode deixar as pessoas assombradas.

Você prefere ficar sozinho e não se incomoda com aquilo que os outros falam, pois sabe perfeitamente qual é o seu caminho.

Urso (15 de novembro a 12 de dezembro)

Você é poderoso e também uma pessoa muito protetora. Gosta de dar tudo para as pessoas que ama e odeia que os outros abusem dos mais fracos. Você conhece sua força, mas a exibe.

Coala (13 de dezembro a 9 de janeiro)

Você é uma pessoa muito doce, gentil e engraçada. As pessoas sempre procuram estar com você e amam sua companhia. Você tem uma capacidade impressionante de transmitir alegria. Costuma focar sempre no lado positivo e aproveitar os pequenos prazeres da vida.