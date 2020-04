5 vinhos, um de cada continente, que vão surpreender você

Não é porque você não está saindo de casa, por causa das medidas de isolamento social, que você não pode curtir um happy hour. Prepare uns petiscos e um bom vinho para relaxar em casa mesmo. Separamos cinco indicações, uma de cada continente, para você experimentar e se surpreender. E com preços bem acessíveis. Mas não esqueça: beba com responsabilidade. Nada de excessos, mesmo em casa e sem dirigir. Confira:

1. Chateau Ste Michelle Syrah safra 2014 (Estados Unidos)

O vinho americano Chateau Ste Michelle Syrah 2014 conseguiu 89 pontos pelo Wine Spectator. É tinto estruturado, complexo, extremamente aromático e elegante produzido no renomado Chateau Ste. Michelle, Collumbia Valley, em Washington. Compre a partir de R$ 179,90.

2. Vinho tinto seco Malbec Los Nevados (Argentina)

Malbec é um tipo de uva francesa e principal variedade da região de Cahors, também presente em Bordeaux. Encontrou condições excelentes na Argentina, onde produz vinhos frutados, muito macios, de bom corpo, cor escura e tânicos, para serem consumidos ainda jovens. Compre a partir de R$ 70,50.

3. Espumante Villa Fabrizia (Itália)



Vinhos descomplicado que se harmoniza com praticamente todos os tipos de pratos. É indicado para momentos descontraídos com a família. Método de produção charmat, com adição do licor de tiragem. Curiosidade: Villa Fabrizia é uma cantina sediada na cidade de Lázio que produz seus próprios vinhos e exporta para o mundo todo. Possui vinhedos em diversas regiões da Itália: Lazio, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte. Compre a partir de R$ 66,21.

4. Vinho Jacobs Creek Shiraz (Austrália)

Um dos principais produtores da terra dos cangurus, o vinho Jacobs Creek Shiraz tem paladar seco, frutado e macio. Seu visual também chama a atenção: a cor do vinho é rubi escuro com reflexos violetas. Compre a partir de R$ 65,89.

5. Vinho Nederburg Pinotage 2018 (África do Sul)

Este rótulo é uma homenagem ao pioneiro Philippus Wolvaart, que em 1791 adquiriu o terreno que se tornaria a fazenda Nederburg. As uvas são colhidas manual e mecanicamente em fevereiro e março. A fermentação alcoólica ocorre em tanques de aço inoxidável durante 2 semanas, sob temperaturas de 25 a 28°C. O vinho também passa por fermentação malolática. Passa 6 meses em barris de carvalho francês e americano. Compre a partir de R$ 54,89.