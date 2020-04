Os truques para decorar o quintal com economia

Seu quintal está sem graça e, por conta disso, é pouco usado? Saiba que com pequenos truques é possível proporcionar um charme extra para o espaço e (o melhor) sem gastar muito.

A revista inglesa “Ideal Home” compartilhou algumas dicas para quem quer melhorar a decoração do quintal. Algumas delas são:

Reutilize as panelas como vasos

Antes de jogar qualquer panela, pense e veja se ela pode ser transformada em um lindo vaso. Com apenas alguns toques, como pintura, você pode conquistar lindos vasos para decorar seu quintal.

Coloque acessórios internos

O que acha de colocar um toque pessoal no seu quintal? É simples. Invista em um tapete bonito, um vaso, uma cadeira ou até mesmo um quadro.

Desenvolva um armário com escadas antigas

Sabe aquela escada velha de madeira? Então, ela pode ser utilizada como um armário vintage para você colocar suas flores ou até mesmo outros objetos decorativos.

Crie um caminho feito de tijolos antigos

Os tijolos não são caros e podem proporcionar uma decoração muito interessante para o seu quintal. Caso você tenha um quintal que tenha terra disponível, crie um caminho de tijolos.

Pendure cestos cheios de flores

As flores serão essenciais para dar vida ao seu quintal. Por isso, a dica da revista especializada em decoração é investir em cestos com flores.

Pinte as cercas

Caso seu quintal tenha cercas, pinte elas com cores fortes. Isso proporcionará um chame extra.

Aumente o assento com almofadas coloridas

Seu antigo de quintal pode ser transformado simplesmente com algumas almofadas coloridas. Compre algumas com um visual moderno e coloque no seu sofá.