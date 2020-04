4 rotinas de beleza noturnas que você pode fazer facilmente

Para acordar com uma pele fresca, você deve seguir algumas rotinas de beleza noturnas, recomendadas pelos especialistas do portal Look Fantastic e publicadas pelo Nueva Mujer.

1. Durma em uma fronha de seda

As fronhas de seda estão se tornando cada vez mais populares graças aos seus incríveis benefícios para a pele. Suas fibras são macias e criam menos atrito entre você e a fronha.

2. Crie um ambiente relaxante

É realmente importante criar um ambiente em que você se sinta confortável e relaxado, caso contrário, poderá achar difícil adormecer facilmente.

Acenda uma vela meia hora antes de dormir, pois isso lhe dará tempo suficiente para liberar seus óleos essenciais para ajudá-lo a dormir.

3. Tome banho uma hora antes de dormir

Mude o hábito de assistir televisão e verificar o telefone antes de dormir com um banho quente. Isso o ajudará a aliviar dores e a sentir-se relaxado mental e fisicamente. A água morna também é boa para reduzir o estresse e a tensão.

4. Aplique uma máscara de dormir

O sono é o momento mais importante para a sua pele, pois é quando você rejuvenesce e trabalha duro para mantê-la saudável e radiante. Hidratar a pele antes de dormir é muito importante, pois mantém a pele inchada e ajuda a manter as rugas afastadas.