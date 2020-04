Torneios FIA do Gran Turismo Championships 2020 começam no dia 25 de abril

Os torneios Gran Turismo Championships 2020, certificados pela FIA, estão chegando novamente, e os pilotos poderão participar de duas séries distintas.

Como revelado pela Sony, na Nations Cup, jogadores competem sob sua bandeira nacional em uma competição individual. Já na Manufacturer Series, os competidores representam sua marca favorita contra todos os outros fabricantes participantes.

Como funciona a nova temporada

Os torneios FIA Gran Turismo Championships são divididos em três fases: cada uma tem 10 rodadas, e cada rodada tem três corridas.

Os Championships também são divididos em cinco regiões do mundo: EMEA (Europa, Oriente Médio e África); Ásia; América do Norte; América Central e do Sul; e Oceania.

Durante cada fase, os jogadores com ranking mais alto serão convidados a competir uns contra os outros em suas próprias corridas Top 16 Superstars.

Como participar

Os jogadores elegíveis que desejarem se juntar à competição devem preencher o formulário de registro GT Sport Mode, disponível dentro do jogo através do ‘Sport Mode’.

Após selecionar participar dos torneios ‘Nations Cup’ ou ‘Manufacturer Series’, ou ambos, você deve se registrar e competir nas corridas online nas datas e horários determinados.

Reprodução

A pontuação é feita no final de cada fase, somando os pontos recebidos nas melhores corridas de todas as rodadas anteriores. Isso determinará sua posição geral no ranking.

Transmissão ao vivo

Como revelado, todas as corridas Top 16 Superstars serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial Gran Turismo do YouTube.

A primeira transmissão das regiões começa em: 3 de maio (EMEA e Ásia) e 4 de maio (América do Norte; América Central e do Sul; e Oceania).

Com informações da Sony

