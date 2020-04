Rugas em seu rosto? Experimente esta máscara de morango para acabar com elas

A pele, especialmente a do rosto, requer cuidados especiais para permanecer hidratada e radiante. E os produtos naturais são uma ótima opção para isso. O morango, por exemplo, tem propriedades que o torna um excelente aliado para proteger a derme contra as rugas.

Ingredientes

6 morangos

1 clara de ovo

5 gotas de água de rosas

Modo de preparo e uso

Bata os morangos no liquidificador até obter uma pasta cremosa e homogênea. Em seguida, bata a clara do ovo até o ponto de neve. Misture o creme de morangos com a clara do ovo. Para finalizar, adicione as gotas de água de rosas na mistura.

Aplique a máscara no rosto com a ajuda de um pincel. Você deve se concentrar nas áreas mais sensíveis ao aparecimento de rugas, como a testa, ao redor do nariz e os chamados “pés de galinha”. Deixe a máscara agir por 15 minutos ou até secar. Remova com água morna.

Fonte: Nueva Mujer