Os signos do zodíaco que sempre tomam decisões precipitadas no amor

Alguns signos do zodíaco tendem a se deixar levar por sentimentos e podem acabar tomando diversas decisões preciptadas no amor. Confira quais são:

Câncer

O humor e ânimo do canceriano podem mudar constantemente, o que faz com que ele seja governado por suas emoções. Por isso, ele acaba tomando decisões precipitadas no calor do momento, sejam de ir rápido de demais em relacionamentos ou simplesmente cortar a comunicação sem explicações.

Sagitário

Por mais que preze a liberdade e goste de manter as relações mais casuais, este signo pode se deixar levar pelo impulso de viver novas emoções, o que sempre acaba estimulando decisões precipitadas. Ele ignorará todas as “regras” e não se questionará profundamente quando decidir dar um novo passo em sua vida amorosa.

Peixes

O pisciano pensa sobre suas decisões, mas muitas vezes não acaba exteriorizando-o e, por isso, tira conclusões precipitadas que não levam o parecer do outro em conta. Ele pode acabar se enganando e tomando atitudes sem entender os fatos reais, o que leva a se decepcionar e cortar relacionamentos baseado em hipóteses.