Isolamento social pode ser oportunidade para pais praticarem literacia familiar

Durante o isolamento social que está ocorrendo por conta da pandemia do novo coronavírus, tanto pais quanto crianças estão ficando em casa por muito mais tempo. Esse tempo juntos pode ser aproveitado para a prática da literacia familiar: conjunto de técnicas simples de incentivo à leitura de crianças na primeira infância que as famílias podem incluir na rotina.

É possível encontrar dicas e orientações sobre como começar a aplicar essas técnicas no programa "Conta Pra Mim", do Ministério da Educação (MEC). Lançado em dezembro, o programa faz parte da Política Nacional de Alfabetização (PNA) e incentiva a prática da literacia familiar e o trabalho para criar o hábito da leitura nas crianças desde a primeira infância. Um dos objetivos do programa é oferecer materiais de orientação para pais e responsáveis, para que eles consigam aplicar a literacia familiar em seu dia a dia.

Entre os materiais oferecidos está um guia, que foi criado com a colaboração de especialistas na área da alfabetização da primeira infância. Também há 40 vídeos com mais dicas para pais e responsáveis. Todos os materiais também podem ser usados por professores, para aplicação em sala de aula. Os materiais podem ser encontrados aqui.

Leia também – Audiolivro sobre animais que moram na Floresta Amazônica está disponível no YouTube

Estratégias de literacia familiar promovem o desenvolvimento intelectual das crianças, fazendo-as apresentar habilidades linguísticas que facilitam a fala e o processo de alfabetização. E as técnicas de literacia familiar não se resumem somente a ler historinhas infantis para os pequenos: elas incluem muitas outras atividades estimulantes, entre elas cantar, brincar, inventar histórias, fazer listas de compras, cozinhar, fazer rotas de passeio pela cidade e a mais importante de todas: conversar.

Pais que conversam bastante e sobre assuntos diversos com os filhos, já na primeira infância, estão auxiliando a construção do vocabulário e do conhecimento, ou seja, auxiliando no desenvolvimento intelectual.

Quer ler mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a newsletter da Canguru News.