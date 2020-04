Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 26 de abril

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Aproveite este final de semana para organizar sua casa e colocar todos os seus documentos importantes em ordem, lembre-se de que você nunca sabe quando pode precisar deles.

Você viverá uma sexta-feira de muitas energias que batem de frente no trabalho; evite confrontos. O aniversário de alguém querido está próximo e você pensa em uma lembrança especial.

Sábado para se aperfeiçoar em tudo aquilo que você considera importante. No amor, você encontrará pessoas muito compatíveis com o seu signo. Alguém o procura para pedir um favor.

Seu dia de sorte é o domingo e os números são 05 e 91. Seu signo é muito bom para ganhar dinheiro, por isso pode começar a planejar um projeto. Se você está entre dois amores no momento, deve analisar bem a situação e finalmente decidir.

Touro

São tempos difíceis, mas você deve se divertir com as pessoas queridas mais próximas, mesmo que online. Sexta-feira de complicações no local de trabalho, por isso tente relaxar e não caia nas provocações de ninguém.

Seu signo explode muito rápido quando se sente pressionado; portanto, tente pensar cuidadosamente nas palavras antes de expressá-las. Tenha cuidado com quedas, você estará muito propenso nos próximos dias.

A sorte chega com os números 12 e 45. Você recebe um presente ou notícia inesperada de um novo amor. Não se estresse mais com o que dizem sobre você, lembre-se de que sua energia é muito forte e ajuda a se defender da inveja.

No amor, você permanecerá solteiro ou conhecendo pessoas, mas sem compromisso. Você é um dos mais esforçados do zodíaco e isso é ótimo para iniciar novos projetos.

Gêmeos

Você corrige assuntos importantes do trabalho. Lembre-se de estar preparado para tudo aquilo que pode ser solicitado. Você decide fazer um curso on-line para manter-se atualizado sobre seus estudos.

Tenha atenção com problemas nervosos e hormonais; peça ajuda se necessário. Seus números da sorte são 18 e 23. Não se gabe mais das suas realizações para não aumentar a inveja.

Para aqueles que estão em um relacionamento, será um fim de semana de paixão e estabilidade. Seu signo é muito impulsivo e às vezes se mete em problemas por não ter tato para expressar as coisas, então relaxe e pense bem antes de agir.

Este domingo será ideal para você arrumar sua casa. Aqueles que permanecerem solteiros terão uma boa conexão com os signos de Peixes e Leão.

Câncer

Fim de semana de muito trabalho e também para buscar a resolução de assuntos pessoais. Você é o pilar da sua família e deve estar muito presente para evitar conflitos.

Uma entrevista de emprego muito importante pode acontecer; cores vivas trazem sorte e responder apenas o que é solicitado pode ajudar se sentir nervoso.

Seus números da sorte são 00 e 19. Os cancerianos sempre querem se sentir úteis e podem ficar depressivos quando permanecem sem muitas atividades; portanto, nesses momentos de quarentena, comece a executar projetos novos ou antigos para afastar essas crises.

No amor, seu signo é muito apaixonado e sexual; a compatibilidade com Escorpião, Peixes e Virgem pode ser grande. Evite atrapalhar as coisas com suas inseguranças e ciúmes. Seu objetivo durante esses dias é cuidar da saúde e buscar equilíbrio.

Leão

Sexta-feira que pode trazer problemas com seu parceiro. Portanto, evite tomar decisões quando estiver chateado, para depois não se arrepender. Tente controlar seu temperamento explosivo.

Você analisa as mudanças no trabalho ou de emprego. Lembre-se de abrir os olhos para uma nova oportunidade de forma responsável. Preste mais atenção ao pagamento de suas dívidas para que você não tenha problemas legais.

Você se lembrará de um amor que não está mais ao seu lado; coloque o orgulho de lado e fale com ele se isso te tira a paz.

Evite a mentira e manipulação que podem trazer problemas nos relacionamentos. É hora de seus defeitos e começar a mudá-los. Você terá sorte com os números 13 e 44.

Virgem

Sexta-feira de positividade e com a energia necessária para avançar. Você é um líder e um dos signos mais criativos do zodíaco, por isso deve tirar proveito deste tempo extra e bolar novos projetos.

Tente não se apaixonar tanto se acabou de conhecer alguém; lembre-se de que a confiança é conquistada com o tempo. Ouça o conselho de seus pais ou pessoas queridas.

Este fim de semana será ideal para consertar coisas em casa e comprar alguns móveis. Nos próximos dias, você pode ter problemas de estômago e deve evitar beber álcool ou comer coisas gordurosas.

Aprenda a dizer não, especialmente a empréstimos de dinheiro que o deixam na dúvida. Neste sábado, um golpe de sorte acontece com os números 07 e 66. Evite mentir para seus entes queridos, lembre-se de que tudo sempre é descoberto.

Libra

Você estará ocupado com muitas tarefas pendentes. É preciso planejar melhor o uso do seu tempo e organizar melhor suas atividades, evitando o estresse.

Serão dias de se sentir pleno em todos os sentidos e mais apaixonado, apenas tente não sabotar a si mesmo e aceitar essa boa fase.

Você desfrutará de terá sorte com os números 12 e 90, combine-os com a sua data de nascimento e use o vermelho para que a boa energia seja multiplicada.

Um amor do passado de Aquário ou Gêmeos insiste em entrar em contato e tenta voltar a conversar para explicar que todos cometemos erros. Não dê ouvidos às fofocas sobre você, mas tente ser discreto.

Escorpião

Durante três dias, você terá sorte ao seu lado. Lembre-se de que seu signo é de muitas emoções e deve se conter em algumas situações, como no trabalho, por exemplo.

Uma proposta de trabalho pode chegar; analise muito bem antes de tomar qualquer decisão. Você terá sorte em 24 de abril com os números 08 e 71.

Um novo amor pode nascer; seus signos mais compatíveis são Câncer, Peixes e Leão, então não hesite em deixar o amor entrar em sua vida. Você se inscreve em um curso. Seu ponto fraco em termos de saúde é o estômago, então é hora de começar a melhorar sua alimentação. Tente usar mais azul para estimular a sorte.

Sagitário

Você ficará muito atencioso neste final de semana e algumas emoções intensas podem aflorar. Por isso, encontre o equilíbrio. O exercício é uma boa atividade ajudar a relaxar.

Na sexta-feira, você pode ter reuniões importantes de trabalho; portanto, dedique todo o seu esforço ao que pedem.

Você ganha dinheiro extra. Tenha cuidado com as fofocas de conhecidos e tente não falar muito sobre sua vida amorosa.

O sagitariano solteiro pode conhecer um novo amor do signo de Áries, Leão ou Virgem que será muito compatível. Você decide arrumar seu quarto e trocar alguns móveis em sua casa. Seus números da sorte são 02 e 19. Use amarelo para ter mais sorte em tudo.

Capricórnio

Tente administrar melhor seu tempo, para que depois não seja pressionado pelo trabalho ou tarefas pendentes. Em questões de saúde é preciso ser muito prudente.

Uma proposta de trabalho pode surgir. Cuidado com o lado explosivo da sua personalidade; lembre-se que é melhor mudar de atitude para parar ter problemas com pessoas queridas, principalmente com seu parceiro.

Para os solteiros, a compatibilidade com Áries, Câncer e Escorpião estará em alta. Tente a superar vícios como o álcool e se concentrar em cuidar mais de si. Seus números são 05 e 44. O braço ajudará a atrair boas vibrações.

Aquário

Serão três dias de sorte para o seu signo, especialmente com os números 04, 15 e 33. O branco e vermelho ajudará a estimular a boa energia ao seu redor.

Sexta-feira para reorganizar tudo o que você tem pendente. Lembre-se que não faz mal você melhorar seus planos para quando a crise da pandemia passar.

Não se esqueça de organizar melhor suas despesas e economizar para imprevistos. Lembre-se de que são tempos difíceis e você deve estar preparado para tudo.

Você recebe um convite. No amor, sua melhor compatibilidade será com Áries, Câncer e Virgem; portanto, não hesite e deixe o amor entrar em sua vida.

Peixes

Fim de semana para trabalhar sua força interior e superar os problemas. Você é um incansável lutador e não deve esquecer isso.

Uma proposta de negócios ou trabalho pode ser feita e será muito positiva para a sua vida. Se você não está se sentindo bem em seu relacionamento, talvez seja hora de deixá-lo. Se afaste de pessoas que estão ao seu lado apenas por interesse.

Comece a fazer um curso de idiomas, pois isso pode ajudá-lo no futuro. Você terá muita sorte neste fim de semana com os números 01, 08 e 77. Deixe a luz da lua entrar pelas janelas para que as energias positivas se intensifiquem ao seu redor.

Use a qualidade de ser um líder bom para aumentar a conscientização de algumas pessoas sobre o que está acontecendo.