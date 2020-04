Feng Shui: 3 maneiras simples de equilibrar as energias do seu quarto

Nada lhe pertence mais do que sua casa e, dentro dela, seu quarto. Talvez você tenha sentido um ambiente tenso, pesado e escuro. Segundo o Feng Shui, pode ser que haja energias negativas invadindo seu espaço. Você não precisa entrar no mundo do esoterismo ou encontrar um padre para resolvê-lo.

Aqui estão três maneiras fáceis de equilibrar e promover a harmonia que você tanto precisa:

Mudar as coisas

Você se lembra quando foi a última vez que mudou as coisas? Talvez sua cama, cabeleireiro e televisão tenham ficado no mesmo lugar a vida toda e isso não seja favorável.

Tente variar a ordem de tudo que for possível, pelo menos uma vez por mês, e você verá como a vibração melhora, seu descanso e o relacionamento com quem mora com você.

Adeus, acumulação e sujeira!

Se você é um daqueles que acumula montanhas de objetos que, no final nem usa, chegou a hora de desaparecer com tudo e com as más energias que eles mantêm.

A ordem e a limpeza de toda a casa, especialmente do seu quarto, dão a sensação de paz e equilíbrio que o fluxo de energia permite.

Deixe a luz entrar e o vento circular

Ter tudo fechado não favorece ninguém. Pessoas e espaços precisam respirar ar natural. Da mesma forma, a luz do sol se iluminará naturalmente; enchendo seu lugar de vida. Abra janelas e portas todos os dias. Assim, você começará a perceber mudanças no ambiente.

Fonte: María Bermúdez / Nueva Mujer.