As previsões para a Lua Nova de Touro

Vamos direto ao assunto: essas são as principais tendências da Lua Nova em Touro, que ocorre dia 22 de abril de 2020, às 23h26min: As pessoas ainda vão estar bastante em casa e no âmbito doméstico. O período favorece a afetividade.

No entanto, também pode haver menos paciência no período, bem como potencial de agitação e imprevistos no lar. Vai ser preciso atentar mais para compras, parcerias e inícios de relações, pois pode haver algo fantasioso ou pouco viável ligado a eles. Há tendência de muita imprecisão ainda nas notícias e informações.

O Mapa da Lua Nova em Touro aponta ainda para circulação de difíceis notícias, o que pode estar ligado ao cenário da pandemia do coronavírus. O anseio por mudanças, criatividade e estruturas que não servem mais tende a estar bem evidente durante a lunação.

Antes de ler a análise sobre as tendências da Lua Nova em Touro, saiba que toda Lua Nova gera um Mapa Astral, que é feito para a capital do país. Esse mapa traz inclinações gerais que duram cerca de 30 dias, até a próxima Lua Nova (no caso, em 22/05).

As previsões da Lua Nova em Touro deste artigo foram feitas para o Brasil e valem para quem é desta nacionalidade (mesmo que você more em outro país).

Lua Nova em Touro: as previsões para o lar e o afeto

Em tempos de isolamento social, a Lua Nova em Touro traz os dois luminares da Astrologia: Sol e Lua estão na Casa 4, que representa o lar, a vida privada e a família. Então, este deve ser o foco para o mês.

A lunação no signo de Touro enfatiza bastante o afeto e também os prazeres. Veja bem, muita gente no isolamento social está aprendendo a fazer novas receitas e tentando ter prazer em casa na nova rotina.

Há que se observar, porém, que o Sol e a Lua fazem aspecto de tensão com Saturno e conjunção com Urano. Isto vai se expressar em forte dilema entre restrições (Saturno) e liberdade (Urano), inclusive para o governo.

Na vida pessoal, a combinação fala de intenso desejo de liberdade, e muita impaciência e rebeldia, mas da existência de impedimentos que ainda requerem contenção e paciência.

Outra possibilidade desta configuração é que venha a significar uma difícil tarefa em administrar situações que podem sair do controle, uma vez que a marca registrada de Urano é a imprevisibilidade.

Com Urano na Casa 4 a imprevisibilidade pode acontecer também no lar e com pessoas próximas, tanto relativo à pandemia que estamos vivendo, como com outras possibilidades, como um possível aumento de acidentes domésticos e de manifestações súbitas na saúde.

Então, uma ideia interessante é a de, desde já, tentar administrar o nervosismo, um sintoma uraniano. Quem estiver muito impaciente, por exemplo, deve tentar encontrar formas de movimentar a rotina e colocar um pouco de dinamismo, como marcar um bate papo com os amigos por aplicativo.

Tensão entre Urano e Saturno: potencial de quebra de estruturas

Na tensão de Urano com Saturno há também potencial de quebra de estruturas, ou, ainda, de que certas mudanças precisem de algum tempo e trabalho para acontecerem.

Do lado positivo, Urano abre a criatividade e traz mudanças, ideias e caminhos inovadores. Por isso, pode haver necessidade de quebrarmos os medos e as barreiras desnecessárias se queremos avançar e fazer coisas novas.

O período de parada obrigatória trouxe muitas reflexões sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, que direção estamos dando.

A lunação de Áries pode ter tido a semente de ideias e de novos impulsos. O desafio agora, com a Lua Nova em Touro, é o de pensar em como, concretamente (Touro), viabilizar esses planos.

Touro indica a necessidade de plantar as bases para aquilo que queremos. Como signo do elemento Terra, está focado em concretização. Porém, pode ser que tenhamos de lutar com alguma paralisia, depressão ou algum tipo de falta, muito trabalho, para, então, partirmos para o novo.

Grande oscilação, no mês, tanto no âmbito coletivo como individual, entre caminhos antigos, manter estruturas e novos caminhos e buscar renovação.

Lua Nova em Touro tem Ascendente em Capricórnio

Além de uma Casa 4 em destaque, este mapa também tem uma Casa 1 muito evidenciada. A Casa 1 tem a ver com iniciativas pessoais, bem como com começos.

O Ascendente desta Lua Nova é o mesmo do Mapa do Ingresso do Sol em Áries, que marca as tendências para o ano novo astrológico: Capricórnio.

Plutão e Júpiter na Casa 1 conjuntos ao Ascendente mostram um cenário ainda bastante crítico que vai ser preciso enfrentar durante a lunação em Touro.

Portanto, maio ainda é um mês de muitos desafios no Brasil. Saturno está conjunto aos dois planetas em Aquário e mostra restrições e esforço coletivo. Muito do que pede a atual situação provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Marte também está em Aquário, em bom aspecto com Vênus, favorecendo as parcerias conjuntas e nas quais se tente construir uma ponte de diálogo (Vênus em Gêmeos).

Lua Nova em Touro: período de notícias contundentes

Porém, possivelmente o diálogo nem sempre vai ser fácil durante a Lua Nova em Touro. Isso porque Plutão faz tenso aspecto para Mercúrio, que o governa, indicando muitas polêmicas no âmbito internacional e muitas notícias ainda de perdas, mortes e crises.

Na vida pessoal, este aspecto pode sinalizar a necessidade de “conversas necessárias”, possivelmente críticas, com pessoas próximas (Mercúrio na Casa 4), mas nas quais pode ser muito fácil “errar o tom” e se exceder na contundência e acusações.

Isto pode fomentar potencial de rompimento, ligado a conjunção do Sol com Urano. Lembrando, porém, que, para muitos, tal rompimento ainda não vai ser possível, pois o Sol também quadra Saturno.

Um bom exemplo disso é o de casais que não vivem bem há muito tempo, mas que estão tendo de conviver de forma mais próxima por causa da pandemia, sem poderem se separar por motivos financeiros.

Mal utilizado, Mercúrio em aspecto difícil com Plutão e Júpiter tende a falas radicais e arrogantes, ao estilo “ganhar por ganhar” só para vencer a disputa, com palavras que podem ferir.

Existe um alerta, neste mês, portanto, para não aumentar tensões e não bater na tecla da divergência de opiniões, e, sim, das ações em comum.

Bem usado, o aspecto faz entrar em contato com temas e verdades necessários, ainda que difíceis e/ou dolorosos, sendo o período favorável, portanto, para terapias.

Muito bom para ir fundo em questões (Plutão) e começar a realizar transformações internas (Sol/Lua/Urano na Casa 4) de libertação, que também podem ter um potencial de que sejam estruturais ao longo do tempo.

Investimentos, novas parcerias e afetos com a Lua Nova em Touro

Netuno ocupa a Casa 3 do Mapa da Lua Nova em Touro, indicando um mês ainda de muita imprecisão e desencontro nas informações. Por isso, não vai ser possível confiar em tudo o que for dito.

Do lado positivo, bem usado, o posicionamento inclina a boa intuição e favorece meditações e visualizações.

Vênus se aproxima de um aspecto tenso com Netuno. Por isso, esse mês pode ser bastante escorregadio para negócios, compras, investimentos, nos quais pode haver erros e equívocos.

Vênus faz bom aspecto com Marte, mas vai ser preciso saber separar o que é rápido e viável (o bom aspecto com Marte) do que na verdade não tem boa base na realidade (o aspecto com Netuno).

O amor durante a Lua Nova em Touro

A mesma atitude vai ser necessária no âmbito afetivo, especialmente para solteiros que estejam conhecendo alguém por aplicativo. Ao lado de possibilidades interessantes, pode haver potencial para furadas, ilusões, mentiras e decepções.

Estar mais preparado para não criar expectativas excessivas talvez seja a melhor pedida.

Nas relações já existentes, o aspecto Vênus/Netuno parece aumentar a sensibilidade, como se esperasse de pessoas próximas uma forma de tratar mais delicada e especial que, quando não ocorre, pode chatear um pouco.

Vênus/Netuno também reforça a imaginação, mas pode ser necessário atentar também para o escapismo excessivo se isso atrapalhar deveres e obrigações que precisam ser feitos e que não estejam sendo realizados.

Há um alerta, também, em relação a se exceder com álcool e substâncias que provoquem relaxamento, bem como com medicamentos.

Urano em destaque e Marte em Aquário: sementes de criatividade e novos caminhos

Finalmente, Marte em Aquário na primeira Casa tem sintonia com Sol/Lua/Urano, indicando um mês de ideias criativas para negócios e ganhos no futuro.

Mas, como como destaquei, tais propostas vão ter que passar no teste de persistência e realidade, para ver se realmente têm consistência e viabilidade após a fase inicial de entusiasmo.

Touro pede que se trabalhe muito no real e possível, ao invés do que parece incrível, mas ainda muito distante.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Confira oito técnicas de harmonização energética para se manter calmo nesse período de isolamento.

+ Feliz ano novo astrológico! Saiba mais sobre o seu Mapa Astral do ano com a Revolução Solar.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]