Três novos recursos que serão liberados no app WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novas funções para os usuários Android e iOS.

Pensando nisso, separamos alguns dos próximos recursos que serão liberados pela popular plataforma. Confira:

Chamadas em grupo

O WhatsApp vai lançar em breve um novo limite de participantes em chamadas em grupo. A novidade será liberada primeiramente na versão beta do app, e depois para todos os utilizadores.

O novo limite será de até 8 participantes em chamadas (áudio e vídeo) em grupo. Atualmente, apenas quatro usuários podem participar simultaneamente.

📞 WhatsApp is rolling out the new limit of participants in groups calls, for iOS and Android beta users!https://t.co/bKmyR7HQg1

The new limit is: 8 participants in group calls!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2020