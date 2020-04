Touro no Mapa Astral: onde você quer construir segurança

Em que área da vida você precisa ter segurança? É isso que a Casa Astrológica em que está Touro no Mapa Astral vai dizer, afinal é o signo da estabilidade, da continuidade e do crescimento contínuo a longo prazo.

Mas uma grande questão se apresenta: Urano está em Touro desde 2018 e lá permanece até 2025. Portanto, a área onde o signo está no seu Mapa será transformada nesse período e ficará instável, te forçando a encontrar novas formas de se sentir seguro.

Dessa forma, mais do que saber onde você tem segurança, Touro no Mapa Astral vai te mostrar em área você terá mudanças e precisará se reinventar.

É importante que você saiba que todo mundo tem Touro no Mapa Astral. Entenda como ver a seguir.

Como ver em que casa está Touro no Mapa Astral?

1 – Abra o seu Mapa Astral – que pode ser feito gratuitamente aqui no Personare.

Observe a imagem da sua mandala. Ali estão os símbolos de todos os signos conforme o céu astrológico do seu nascimento.

2 – Agora é hora de encontrar Touro no seu Mapa Astral. Procure pelo animal, representado por um círculo e dois chifres.

Na imagem, ele é o único símbolo colorido.

3 – Agora, basta ver em que Casa Astrológica (1, 2, 3..) o símbolo do signo de Touro está.

No exemplo ao lado, Touro está na Casa 8, que é a casa em que ele começa. O símbolo está entre duas casas, mas a casa 7 é iniciada por Áries, portanto Touro começa pela 8.

Agora basta conferir o significado do signo na Casa Astrológica correspondente.

Touro na Casa 1

Onde você constrói segurança: Casa 1 é a do Ascendente, portanto, representa o Eu e como se apresenta aos outros. Se você tem Touro nesta posição, as pessoas sabem o que esperar de você, pois você é relativamente previsível e transmite segurança a todos à sua volta.

Você provavelmente tem uma imagem social muito bem definida, estável, segura e constante – que são palavras que definem Touro.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Com a passagem Urano por Touro, você deve passar por uma transformação muito profunda, que não é “do nada”, porque vem mudando internamente há algum tempo, mas suas ações e reações poderão surpreender as pessoas do seu entorno.

O Planeta faz você ficar meio de “saco cheio” e te faz buscar outras formas de se relacionar e se apresentar socialmente. Sua identidade está passando por transformações e isso te obrigará a sair da preguiça, tomar as rédeas e mudar.

Touro na Casa 2

Onde você constrói segurança: Se você tem Touro na 2, provavelmente o seu conforto financeiro está atrelado à sua autoconfiança. Deve gostar de gastar dinheiro consigo mesmo, porque é a Casa do eu.

Existe tendência de apreço por boa comida, boas bebidas, boas roupas. É muito provável que tenha um estilo bem definido e você precisa ter dinheiro para pode financiar esse estilo e os seu bom gosto. De jeito nenhum é alguém que quer passar necessidade.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Urano passa pela Casa 2 e muda sua relação com o dinheiro. Te faz revisar os motivos pelo qual você ganha e investe seu salário, seus valores de base. Consequentemente, muda a forma como você se valoriza, valoriza os outros e o que você valoriza.

Pode ser uma fase para descobrir novos talentos seus e de usar a criatividade para ganhar dinheiro.

Touro na Casa 3

Onde você constrói segurança: Touro aqui fala de uma pessoa que tem uma forma de se comunicar orientada ao prático. É difícil para você abstrair, subjetivar algo. Precisa materializar.

Os seus relacionamentos com irmãos, parentes e vizinhos devem ser bastante contínuos e constantes, porque você não gosta de altos e baixos neste aspecto da vida. Quer saber que estas são pessoas com quem pode contar hoje, amanhã e depois.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Urano chega e te faz questionar quais são os seus padrões de comunicação atuais, te obriga a desenvolver novas formas de se expressar e a adquirir conhecimento mais rápido.

Além disso, as pessoas com quem você costumava contar estão passando por transformações e te obrigam a encontrar outras formas de ficar vinculadas a elas.

Como é a Casa do pensamento, muitos que tem Touro aqui podem desenvolver muita ansiedade. Por isso, precisam refletir em como se reinventar – o que é difícil, porque a característica taurina é querer continuidade.

Touro na Casa 4

Onde você constrói segurança: Se você tem Touro aqui, provavelmente tem necessidade de ter conforto dentro de casa.

Por isso, deve ter a casa bem decorada, aconchegante, de bom gosto e com móveis de qualidade. Também vai sempre ter bebida e comida em casa. Isso tudo é necessário para te nutrir emocionalmente.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Com a passagem de Urano na 4, como um vendaval, bagunça tudo e te obriga a se reencontrar em outro lugar. Pode ser que tenha que ir temporariamente para um hotel ou até definitivamente para outra casa, cidade ou país.

Os relacionamentos com pai e mãe talvez também estejam se transformando. Informações sobre o seu passado podem mexer na sua base familiar ou do lar e tirar a comodidade que você necessita.

Touro na Casa 5

Onde você constrói segurança: Se você tem Touro na Casa 5, deve ser alguém que gosta de namorar, desde que seja algo sem muitas mudanças, com confiança e intimidade mais terrena – típico de taurino.

Deve ter um lado criativo, mas com função bem prática. Gosta muito de socializar, mas com os seus, porque se sente confortável com pessoas mais próximas.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Urano chega e mostra coisas que você não estava expressando completamente sobre si mesmo. Pode se dar conta de talentos, por exemplo.

Mas também promova mudanças profundas nos seus grupos. Algumas pessoas podem sair e outras entrarem. De repente, suas formas de prazer também podem mudar e você pode descobrir novos prazeres.

Quem é pai e mãe, pode enfrentar mudanças na relação com os filhos e não gostar disso – porque Touro é controlador. Mas tudo isso te fará crescer e se adaptar para se sentir seguro com teu meio e pessoas queridas.

Touro na Casa 6

Onde você constrói segurança: Você que tem Touro na Casa 6 deve gostar e ter uma rotina. Ainda que não seja organizada por você, você precisa dessa previsibilidade diária.

Você também precisa ter alimentação regrada, não como Virgem, com uma rotina necessariamente saudável, mas você precisa ter continuidade na forma como se cuida e mantém seus hábitos.

Pode não ser uma pessoa muito produtiva, porque segue seu próprio ritmo. Além disso, não trabalha bem sob pressão – porque é teimoso.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Com Urano na Casa 6, tudo muda de uma hora para a outra, de forma rápida e inesperada. Além de bagunçar sua rotina, vai mudar todo dia – o que é ainda mais difícil para quem tem característica taurina aqui.

Podem mudar seus hábitos alimentares, a rotina de trabalho e não importa nada do que você tenha planejado. Por isso, por ter obsessão em organizar a rotina, vai ter que se organizar de forma a prever um tempo para o inesperado. Ter plano A, B, C, D e E para lidar com Urano.

Touro na Casa 7

Onde você constrói segurança: Casa do Descendente, das parcerias conjugais, de negócios e do casamento. Se você tem Touro na 7, deve ser alguém que gosta (e precisa) de relações estáveis e de longo prazo, tanto pessoais quanto profissionais.

Você precisa confiar no outro. Precisa do presencial, do contato físico, por isso, não pode ter relacionamento a distância.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Com Urano, várias mudanças podem ocorrer. Se está solteiro, pode entrar em algum relacionamento arrebatador e seja estável, mesmo você nem querendo. O que não significa que seja “pra sempre”, porque Urano garante mudança, mas não garante permanência.

Se estiver casado, não necessariamente vai se separar, mas as regras do seu relacionamento com certeza terão de ser renegociadas, por mudanças internas suas ou do parceiro. Se não for possível de adaptar, talvez, sim, haja separação.

Touro na Casa 8

Onde você constrói segurança: Se você tem Touro aqui, provavelmente tenha necessidade de ter controle nesses assuntos regidos pela Casa 8, que são sexualidade, intimidade e finanças compartilhadas. Também está relacionada a heranças, morte e regeneração.

O problema é que são assuntos que ficam fora do nosso controle. Então, você pode se dedicar a conhecer, mas talvez não consiga ter domínio.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Urano chega para justamente confrontar essas questões psicológicas e mais profundas, te deixando descontável. Te fará mexer e remexer no que tem evitado ou reprimido em relação a finanças conjuntas, bens compartilhados, dívidas e intimidade.

É um convite para que você experimente novas opções sexuais, para que se liberte. Mas, cuidado, principalmente se estiver solteiro, porque tende a assumir riscos sexuais.

Ou então gastar dinheiro descontroladamente. Por isso, como Urano mexe com o status quo, pode ser uma boa hora de achar outras formas de ganhar dinheiro e intendência.

Touro na Casa 9

Onde você constrói segurança: Casa 9 representa filosofias e religiões, além de dizer respeito a viagens longas, à relação com o estrangeiro e o ensino superior.

Dessa forma, como Touro precisa de estabilidade, continuidade e praticidade, a religião precisa ser algo concreto, assim como os assuntos de nível acadêmico tem que sobreviver à prova física.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Urano provoca reviravolta. A fé e os seus mentores serão questionados. Isso é positivo, porque Touro tem dificuldade subjetivar as coisas. Enquanto Urano traz essa habilidade. Te faz rever grandes crenças a respeito da vida, te permitem crescer.

Também é uma fase em que podem surgir viagens inesperadas ou mesmo problemas inesperados em viagens.

Touro na Casa 10

Onde você constrói segurança: Quem tem Touro na Casa 10 deve ter carreira e imagem pública associados à beleza, à estética. Assim como relacionamentos, você precisa de estabilidade na profissão, por isso, é algo que se constrói no tempo.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Enquanto Urano estiver passando, vai te forçar a buscar outras de sentir segurança na sua profissão, porque a sua empresa, a diretoria dela ou a sua posição vão mudar.

Tudo mudará o tempo todo – essa é a única certeza que você terá neste período. Por isso, aprender a trabalhar de forma mais independente, ser mais criativo, buscar mais fontes de recursos serão oportunidades de se reinventar também profissionalmente.

Você terá de se libertar da necessidade de controlar essa área da sua vida, de carreira e vida pública, para permitir que o crescimento aconteça.

Touro na Casa 11

Onde você constrói segurança: É a Casa que envolve os grupos dos quais você faz parte e a relação com os amigos. Também representa os planos e os projetos para o futuro e as finanças da sua empresa. Também é a Casa dos sonhos, do futuro, dos desejos.

Com Touro da 11, você deve ser o tipo de pessoas que tem poucos, mas amigos de uma vida toda. São pessoas confiáveis e com quem você sabe que pode contar. Além disso, deve ter um único e grande plano para a vida toda.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Urano passa e provoca mudança nas amizades, nos grupos aos quais você pertence. Você pode mudar de grupos, inclusive.

As finanças da sua empresa também podem passar por dificuldades e isso pode te afetar. Tudo isso pode te obrigar a refazer os planos e projetos de futuro.

Não só mexe naquele única plano, como pode fazer você mudar 15 vezes ao longo do processo.

TOURO NA CASA 12

Onde você constrói segurança: A Casa 12 representa a saúde mental e também o inconsciente coletivo, as fraquezas que a pessoa oculta dentro de si, os bloqueios secretos, a energia e o que a gente não vê. É a Casa do imponderável, da energia universal, da espiritualidade e do inconsciente.

Touro na 12 tem uma relação complicada, porque você quer ter as coisas concretas, práticas e materiais, mas está falando de coisas que são imateriais.

Onde você precisa reinventar sua segurança: Muito dos seus valores de vida vieram de gerações anteriores. Urano entra e atua nos bastidores. Muda tudo subitamente e você não entende, a princípio, porque mudaram. Porque não tem como prever e você é obrigada a se virar, a improvisar.

Neste momento, segredos também podem vir à tona, inclusive de um passado anterior ao seu nascimento, remexendo nas suas crenças, valores, segurança e autoestima. Coisas que você não tinha consciência, mas que definem a sua vida.

Tente não se desesperar, pois tudo isso te transcende e vai te trazer crescimento. Se tentar controlar, você vai pirar.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Confira oito técnicas de harmonização energética para se manter calmo nesse período de isolamento.

+ Feliz ano novo astrológico! Saiba mais sobre o seu Mapa Astral do ano com a Revolução Solar.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]