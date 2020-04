Tecnologia: Aplicativo do YouTube ganha otimização para Samsung Galaxy Z Flip

O aplicativo do YouTube ganhou uma nova otimização para o Galaxy Z Flip, primeiro smartphone dobrável da Samsung.

Como divulgado pela fabricante sul-coreana, em parceria com o Google, os usuários do Galaxy ganham uma experiência otimizada.

“Os engenheiros da Samsung e do Google redesenharam o aplicativo no nível do sistema operacional”, detalhou.

Os usuários do Galaxy Z Flip já podem baixar o aplicativo do YouTube otimizado com o modo Flex para aproveitarem os recursos aprimorados que acompanham a atualização mais recente.

Como revelado, além das atualizações mais recentes do YouTube, a Samsung e o Google têm trabalhado em várias outras inovações para dispositivos Galaxy.

Com informações da Samsung

