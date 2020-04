O conselho para cada signo terminar abril da melhor forma

Mais um mês está chegando ao fim, mas ainda há tempo para terminá-lo da melhor forma. Confira o conselho especial que seu signo deve levar em conta:

Áries

A vida sempre traz dificuldades, seja por motivos de trabalho, saúde, dinheiro, relações amorosas ou amizade. No entanto, achamos difícil aceitá-las e passamos um tempo valioso procurando as razões ou culpando os outros. Este é o momento de pensar naquilo que nós e a mudança no nosso comportamento pode ajudar a corrigir, amadurecendo, aprendendo e finalmente deixando de repetir padrões.

Touro

Ninguém escapa de sentir o gosto amargo da ansiedade. Dificuldades aparecem mesmo nos momento menos pensados, mas não podemos deixar que isso nos consuma. É preciso ser otimista e aprender a focar na solução do problema para reverter a situação sem desespero.

Gêmeos

O bombardeio de pensamentos e o retorno de problemas do passado podem complicar situações que não eram alarmantes. Muitas vezes, é necessário interromper o turbilhão de conclusões, ideias ou possibilidades, para pensar de forma mais prática em desatar os nós que realmente podem libertá-lo. A saída sempre existe.

Câncer

Alguns problemas que afligem só podem ser resolvidos quando se dá tempo ao tempo. Alguns processos são lentos e isso é normal, especialmente em momentos em que a ansiedade cresce. Este é o momento de ter uma dose extra de paciência e um pouco de resignação para mudar a percepção das coisas.

Leão

Algumas situações pedem atitudes drásticas e, por mais que pareça complexo, este momento chega para todos. Para encontrar novos caminhos, é preciso se afastar e buscar novas formas de fazer o que já tinha uma fórmula, se reinventando voluntariamente.

Virgem

Valorize seu desejo de mudança e saiba que nada de grave deve acontecer para que você decida ser diferente. Aproveite sua capacidade e mérito para ousar mergulhar em novas águas. Lembre-se que seu desejo de progredir e alcançar o que quer sempre o leva para caminhos positivos.

Libra

Ninguém escapa de ter altos e baixos, o importante é como cada um consegue superar estes obstáculos, seja de forma independente ou buscando o apoio de outras pessoas. Apele à sua criatividade para fazer tudo funcionar novamente e saiba que é impossível fugir de algumas responsabilidades.

Escorpião

Também é possível crescer em momentos satisfatórios em que somos reconhecidos e retribuídos. Lembre-se que ao desenvolver nossas habilidades e controlar a teimosia, nos abrimos para novas experiências que podem ensinar muito sobre os outros, mas também sobre nós mesmos.

Sagitário

Até mesmo nas fases positivas devemos ter responsabilidade e clareza nos objetivos. É preciso evitar o desperdício de tempo e concentrar suas energias para atingir os objetivos. Com tudo isso, sua produtividade aumenta e o resultado só pode ser o sucesso.

Capricórnio

Tempo para receber recompensas e perseverar em seus métodos e fórmulas que dão certo para resolver as coisas, destacando ainda mais seus méritos. Se você tirar o melhor proveito dessa experiência, os resultados poderão ser repetidos para ser o melhor também em outras áreas.

Aquário

Hora de se apegar ao que encoraja e deixar para trás o que já não traz felicidade. Aproveite as boas notícias para se sentir mais seguro, mesmo que a ansiedade chegue a mesmo tempo. O momento pedirá a reflexão sobre mudanças e uso da intuição.

Peixes

Pode ter certeza que muitos dos seus dramas, problemas e sentimento de sacrifício também são sentidos pelas outras pessoas. É hora de olhar para o vizinho com mais empatia e consciência da realidade. Você tem a capacidade de mudar e esta é a chave do sucesso.