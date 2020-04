Ford Mustang conquista o título de carro esportivo mais vendido do mundo

Lançado em abril de 1964, o Ford Mustang conquistou, recentemente, o título de carro esportivo mais vendido do mundo. Além disso, de acordo com a montadora, o modelo também ganhou o quinto título consecutivo como cupê esportivo mais vendido do planeta.

Como revelado pela empresa, além de ser o carro esportivo mais vendido dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, o Mustang também é o líder do segmento no Brasil desde o seu lançamento oficial, em 2018, com um total de 1.636 emplacamentos.

Dupla coroa de vendas globais

Desde que o Mustang de sexta geração começou a ser exportado globalmente, em 2015, até o final de 2019, o modelo somou 633 mil unidades vendidas em 146 países do mundo. Em 2019 o Mustang vendeu 102 mil unidades e tornou-se o carro esportivo mais vendido no mundo, segundo os dados mais recentes da IHS Markit. Entre outros destaques, nesse período as vendas do modelo cresceram 33% na Alemanha, cerca de 50% na Polônia e quase dobraram na França.

“O Mustang também comemorou em 2019 o quinto ano consecutivo como cupê esportivo mais vendido no mundo – classificação que, de acordo com o padrão da IHS Markit, inclui modelos conversíveis e de duas portas”, detalhou.

Mustang Black Shadow

No Brasil, o Mustang é representado pela versão especial Black Shadow. Ele é equipado com motor V8 de 466 cv, transmissão automática de dez velocidades e a base mecânica do modelo GT Premium.

Com informações da Ford

