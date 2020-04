5 cortes de cabelo para ‘emagrecer’ o rosto que serão tendência em 2020

Os rostos redondos são lindos, pois mantêm a sua aparência jovem por mais tempo. No entanto, eles nem sempre combinam com todas as tendências de cabelo, já que algumas podem deixá-los com uma aparência inchada. É por isso que selecionamos cinco cortes de cabelo para afinar o seu rosto.

Ondulado

Se o seu cabelo for ondulado ou encaracolado, tente deixá-lo um pouco além da altura da sua mandíbula. Assim você o deixa mais definido e sem tanto volume nas laterais do rosto.

Camadas longas

Se você deseja dar movimento aos cabelos longos, pode adicionar camadas. Os especialistas recomendam que, no caso de rostos arredondados, as camadas comecem abaixo da mandíbula para evitar a criação de volume nas laterais.

Repicado

Se o seu cabelo é muito liso e você deseja dar textura, tente um lob repicado. Este corte chega nos ombros e possui camadas leves nas extremidades, que lhe dão mais movimento.

Com franja

Para mudar o seu visual sem alterar o comprimento do cabelo, opte por uma franja lateral. Este corte ajuda a quebrar a redondeza do rosto e cria um efeito de alongamento.

De lado

A maneira como você o penteia também influencia a aparência do seu rosto. Sempre tente dar volume ao seu cabelo nas raízes e faça uma separação lateral.

Tome cuidado para que o cabelo no nível das bochechas não as faça parecer maiores, controlando o penteado com grampos e produtos para o cabelo.

