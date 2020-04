Tecnologia: Novos smartphones Motorola Edge e Motorola Edge Plus são revelados oficialmente

Os novos smartphones Motorola Edge e Motorola Edge Plus foram revelados oficialmente nesta quarta-feira (22). Previsto para serem apresentados no Mobile World Congress, que foi cancelado por conta do coronavírus, os aparelhos chegam com tecnologia de ponta, com boa competitividade.

Como revelado pela marca, o Motorola Edge Plus chega com uma câmera principal de 108 MP. Confira as especificações técnicas:

OLED Full HD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,7 polegadas

Processador Qualcomm Snapdragon 865

12 GB de RAM

256 GB de armazenamento

Câmera traseira tripla de 108, 16 e 8 MP

Câmera frontal de 25 MP

Bateria de 5000 mAh

O equipamento mais potente da marca, desenvolvido em parceria com a Qualcomm, conta com suporte à internet 5G, além do WiFi 6.

O leitor de impressões digitais fica sob a tela, possui carregamento rápido e também carregamento sem fio. O modelo ainda conta com um par de alto-falantes. Confira:

A Motorola está confiante de que os recursos do conjunto de câmeras, que gravam em 6K, brigará com todas as grandes marcas como Samsung, Apple e Huawei.

A tela possui curvas nas laterais e o usuário terá a experiência pura do Android 10, de modo que a maior parte do que será visto é o que o Google oferece em seu estado natural.

Motorola Edge Plus / Reprodução

Versão "normal"

O Motorola Edge, sem o sobrenome "Plus", transporta um processador Qualcomm Snapdragon 765, também com conectividade 5G.

Ele ainda tem um sistema de câmera potente, onde a principal tem 64 MP, de acordo com informações da marca. Confira as especificações:

OLED Full HD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,7 polegadas

Processador Qualcomm Snapdragon 765

6 GB de RAM

128 GB de armazenamento

Câmera traseira tripla de 64, 16 e 8 MP

Bateria de 4500 mAh

O preço do Motorola Edge Plus é de 999 dólares e será lançado em maio em mercados selecionados. Enquanto isso, foi relatado que a versão menor custará 699 euros e estará disponível no final do ano.

Motorola Edge / Divulgação

