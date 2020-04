Os signos do zodíaco que podem ter fortes conflitos no relacionamento

Alguns signos do zodíaco acabam se atraindo e desenvolvendo laços, mas também podem ter que suportar fortes conflitos devido a diferenças nas suas personalidades.

Confira quais são:

Áries e Escorpião

Paixão e intensidade transbordam nesta conexão que pode enfrentar muitos confrontos. Enquanto o ariano tem pouca sensibilidade para com o outro, o escorpiano não consegue controlar seu dramatismo. Ambos acabam lutando entre si e esquecendo de resolver os problemas.

Touro e Sagitário

A relação entre esses dois signos pode exigir que ambos tomem responsabilidades que não desejam, o que causará conflitos dramáticos. O taurino se sentirá frustrado ao não conseguir construir uma relação sólida e precisar entender a vida agitada do outro, enquanto o sagitariano se decepcionará ao ser criticado ou se ver obrigado a compactuar com valores que não são seus.

Gêmeos e Peixes

O lado mais descuidado e a dualidade constante do geminiano aflora muitos medos e pode ferir a sensibilidade do pisciano, que sabe como cobrar as promessas do outro tocando sua ferida e se fazendo de vítima. Desta maneira, ambos acabam entrando em disputas de razão e comportamentos desgastantes.

Leão e Virgem

As disputas pela razão e as exigências podem ser motivos de grandes embates entre estes signos, que tendem a ter dificuldade para ceder. Um acaba cobrando mais do que o outro realmente pode dar, o que trará discussões que não podem ser resolvidas sem que alguém saia frustrado ou machucado.

Câncer e Aquário

A convivência de ambos é incompatível, já que suas prioridades nas relações são bem diferentes. Enquanto o canceriano está voltado par ao lar, intimidade e família, o aquariano busca aliados fora desses círculos, o que sempre acaba trazendo cobranças e conflitos difíceis de superar.

Libra e Capricórnio

Enquanto o capricorniano sempre acaba cobrando atitudes e batendo de frente, o libriano prefere não gastar sua energia em confrontos. Desta maneira, os assuntos mal resolvidos se desenvolvem com mais facilidade e acabam sendo acumulados, trazendo conflitos intensos à tona.