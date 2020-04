Além de contar com uma carreira consolidada como cantora e atriz, Selena Gomez também é uma influenciadora de moda.

Ela já marcou eventos no tapete vermelho com looks de tirar o folega. A cantora mexicana-americana também já impactou a moda sendo simplesmente ela mesma, ou seja, com roupas casuais e sem maquiagem. Confira!

.

.

.

.

.

.

.

https://www.pinterest.co.uk/pin/786370784916793013/