O desafio que cada signo do zodíaco enfrentará ao encontrar sua chama gêmea

As chamas gêmeas – almas que vieram da mesma centelha dividida e se atraem como imã após aprendizados importantes da vida – se encontram para viver amores incondicionais e realizar trabalhos em prol da humanidade. No entanto, alguns signos do zodíaco enfrentarão desafios ao encontrá-las.

Confira quais são:

Áries

O ariano precisará superar o seu senso de individualismo e abrir seus olhos para também enxergar as coisas como uma equipe. Ao aprender a ser igual e também sentir pelo outro, ele consegue aceitar que seu coração encontrou a outra metade.

Touro

O taurino enfrentará o desafio de aceitar as mudanças que sua vida pode sofrer, aprendendo a sair da sua zona de conforto e se entregar a uma nova experiência no amor.

Gêmeos

O geminiano irá precisar superar as curiosidades e os chamados que recebe do mundo ao redor para focar em viver uma experiência profunda e sem dispersão.

Câncer

O canceriano precisará superar os traumas e passado, enxergando que sua sensibilidade também é poder e o faz ser capaz de amar novamente, desta vez de forma nunca antes sentida.

Leão

O desafio do leonino será não se deixar levar apenas por suas grandes expectativas, que acabam sempre comparando suas experiências com a de outras pessoas. Ele deve aprender a ouvir mais seu coração e não apenas idealizar histórias românticas.

Virgem

O virginiano precisará aceitar que a vida amorosa pode ser tão incrível quanto outras realizações quando não se controla tanto ou coloca-se regras para tudo.

Libra

O libriano precisará deixar de focar em todas as outras pessoas e aceitar que seu equilíbrio interior é um desafio importante, enfrentando algumas sombras e medos que não são fáceis.

Escorpião

Este signo é profundo, mas sabe que é muito mais fácil ficar apenas na superfície quando seus sentimentos são intensos. Por isso, ele precisará perder o medo de abrir seu coração para esta pessoa.

Sagitário

O sagitariano precisará superar seu medo a previsibilidade e o hábito de seguir seu caminho sempre além e sozinho, enxergando que nem sempre seus sonhos estão sempre fora de alcance.

Capricórnio

O capricorniano deverá deixar seu pessimismo e traumas passados para trás, livrando-se de fardos e vivendo o amor agora, de coração mais leve.

Aquário

O desafio do aquariano será acreditar nas parcerias e no amor, sem deixar que o medo a fazer parte de padrões limitados e convencionais o impeça de viver esta grande conexão.

Peixes

O pisciano precisará deixar de absorver as energias e os dramas ao seu redor para poder se abrir verdadeiramente ao sentimento, sem medo de terminar como os outros e sabendo que sua história depende dele.