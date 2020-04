Notícia falsa sobre Itaú e Turma da Mônica circula no WhatsApp

O banco Itaú e a Turma da Mônica tiveram que desmentir uma notícia falsa sobre eles. Um texto que circula no aplicativo de mensagens WhatsApp diz que há uma parceria do banco com a turminha para distribuir revistinhas da "edição especial Leia para uma criança by Turma da Mônica". A mensagem não corresponde à realidade. Tanto o Itaú quanto a Turma da Mônica esclareceram, por meio de suas contas oficiais no Twitter, que a tal parceria não existe.

O Itaú afirmou que tomou conhecimento do falso site e tomará providências. "Tomamos conhecimento de um falso site que está prometendo distribuir livros da coleção #LeiaParaUmaCriança. Já acionamos nosso time para que adotem as medidas cabíveis para tirar o quanto antes o site do ar", diz o tuíte.

A notícia falsa sobre distribuição de revistinhas cita a campanha do Itaú "Leia para uma criança", que realmente distribui livros infantis, podendo confundir ainda mais quem recebe a mensagem. A campanha não está realizando a distribuição atualmente por conta da pandemia do novo coronavírus. Caso tenha interesse em acessar livros digitais infantis, o banco mantém uma coleção online.

A Turma da Mônica também negou qualquer relação com o site em seu perfil. "A Mauricio de Sousa Produções não tem nenhuma relação com postagem fake que circula na internet e aplicativos de mensagens informando sobre um site que estaria distribuindo gratuitamente livros e/ou histórias em parceria com o banco Itaú. Nota completa no Linkedin da MSP", declara.

A turminha está com mais de 180 gibis digitais com acesso gratuito em seu aplicativo oficial, o Banca da Mônica. A gratuidade termina no próximo sábado (25).

Se receber a notícia falsa sobre o Itaú e a Turma da Mônica, o recomendado é não clicar no link e não repassar para ninguém.

