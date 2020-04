Google compartilha doodle para comemorar dia da Terra

O Google compartilhou, nesta quarta-feira (22), um novo doodle especial para comemorar o "Dia da Terra".

A data comemorativa foi criada pelo senador norte-americano Gaylord Nelson, em 22 de abril de 1970. Confira:

It took a hive to make today's interactive #EarthDay #GoogleDoodle possible 🐝🐝🐝 Huge thanks to @honeybeetweets for collaborating with us!

Swarm here to learn more → https://t.co/cbeIpTweSr pic.twitter.com/81gUtpOZ8K

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 22, 2020