Adicionando o número de telefone internacional de um contato no WhatsApp

Adicionar o número de telefone internacional de um contato no WhatsApp é um processo bem simples. Como orienta o blog da plataforma, é necessário seguir apenas três etapas. Confira:

Abra a agenda de contatos do seu telefone.

Insira o sinal de mais (+).

Insira o código do país e, em seguida, o número de telefone local completo (código de área e número de telefone).

O código do país é um prefixo numérico que deve ser inserido antes do número de telefone local completo para que você possa fazer chamadas internacionais. Você pode pesquisar o código do país de que você precisa na internet.

Por exemplo, se seu contato está nos Estados Unidos (código do país: 1) com o código de área 408 e o número de telefone dele é XXX-XXXX, você deve inserir +1 408 XXX XXXX.

"Certifique-se de remover o '0' à frente de qualquer número e qualquer outro código de chamada", explica.

Como orienta o app, nos números de telefone da Argentina (código do país: 54), sempre deve haver o número 9 entre o código do país e o código de área. O prefixo 15 deve ser removido para que o número completo tenha 13 dígitos: +54 9 XXX XXX XXXX.

Ainda segundo o WhatsApp, nos números de telefone do México (código do país: 52), sempre deve haver o número 1 logo após o código do país, inclusive nos números da Nextel.

Com informações do WhatsApp

