Aveia engorda? Esclarecemos essa e outras dúvidas sobre o cereal

Existem vários mitos em torno da aveia. Um dos mais comuns está relacionado à sua alta porcentagem de fibras e nutrientes que, se consumidos diariamente, levam a acreditar que ela pode engordar.

No entanto, especialistas em saúde afirmam que esse cereal é um dos mais saudáveis, pois tem o menor teor de gordura e calorias. Desse modo, é mito a ideia de ganhar quilos extras com a aveia.

Mais dúvidas sobre a aveia

Outro conceito errado é o de que a aveia engorda pessoas com metabolismo lento. Nesse caso, o consumo diário do cereal ajuda a ativar o metabolismo e a melhorar as funções do sistema digestivo. Se for combinado com uma rotina de exercícios, o efeito será ainda mais positivo.

Ainda segundo o portal Healthline, o consumo de aveia, principalmente pela manhã, reduz os níveis elevados de colesterol graças ao seu alto teor de beta glucana.

O cereal ainda evita a necessidade de laxantes em adultos mais velhos e reduz a ingestão de alimentos por ansiedade, graças à grande quantidade de fibras que deixam o corpo saciado por longas horas.

Fonte: Nueva Mujer