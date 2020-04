Atualização do Twitter libera novos emojis para os usuários

O Twitter iniciou, nesta semana, o lançamento do novo pacote Twemoji 12.1.6, para todos os usuários da plataforma.

Embora não inclua emojis inéditos, a nova atualização libera alterações sutis em 36 designs lançados anteriormente.

Reprodução/Emojipedia

Como revelado pela página Emojipedia, o update será implementado progressivamente para todos da rede social (site, site móvel, Tweetdeck e app para Android).

No entanto, usuários do aplicativo do Twitter para iOS continuarão vendo os designs de emojis da Apple, já que são usados do sistema nativo.

LEIA TAMBÉM: