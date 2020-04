WhatsApp libera novidade para usuários dos sistemas Android e iOS

O aplicativo de menagens WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova funcionalidade para usuários dos sistemas Android e iOS.

Está disponível o pacote de figurinhas “Juntos em casa”, desenvolvido em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Como revelado pela plataforma, o objetivo é ajudar os usuários a manterem o contato durante e depois da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

O pacote de stickers já está disponível no WhatsApp em português e em mais nove idiomas: alemão, árabe, espanhol, francês, indonésio, inglês, italiano, russo e turco. Confira:

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020