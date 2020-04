WhatsApp libera atualização beta e revela novo recurso para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou uma nova atualização beta para o sistema Android, elevando a versão para 2.20.132.

No update, consta um novo recurso que será lançado em breve para todos os usuários da plataforma, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Foram adicionados alguns ajustes que sugerem um novo limite de participantes em uma chamada em grupo no app.

Como requisito, se alguns contatos não instalaram a atualização mais recente do aplicativo, eles não poderão ser adicionados a uma chamada com mais de quatro participantes.

Ainda de acordo com o portal, o recurso ainda passa por desenvolvimento e estará disponível dentro de algumas semanas para Android e iOS. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.132: what's new?

New improvements for Group Calls about the new limit (under development), and screenshots of the new group call!https://t.co/hAOAQHBl0G

NOTE: The new limit in group calls will be announced in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 20, 2020